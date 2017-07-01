Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!"

"Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır." (Fatır; 5,6)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kabir âhiret menzillerinin ilkidir. Kişi ondan kurtulursa, sonrası kolaydır. Kurtulamazsa sonrası daha zordur.” (Tirmizî)

“Allahım! Zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan Sana sığınırım.” (Ebu Dâvûd)