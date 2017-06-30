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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Haziran 2017 Cuma 07:32
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ

 "Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, «Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız» dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?"   (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!."

(Riyazü's-Salihin, C.2,S.510,2.)

NOT: Bu orucun arka arkaya olması şart değildir. Şevvâl ayı içinde olması yeterlidir.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 07:32
  1. Bakara 170. ayet
  2. Şevval Orucu
  3. Şevval orucu ne zaman tutulur?
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