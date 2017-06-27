Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...27 Haziran 2017 Salı 08:22
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.
Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik" (Müddessir; 40, 41, 42, 43)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kişinin haksız yere bir Müslüman'ın onuruna dil uzatması, en büyük günahlardandır." (Ebû Dâvûd, "Edeb", 35)