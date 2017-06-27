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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Haziran 2017 Salı 08:22
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.

Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik"     (Müddessir; 40, 41, 42, 43)

 (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)    

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kişinin haksız yere bir Müslüman'ın onuruna dil uzatması, en büyük günahlardandır."    (Ebû Dâvûd, "Edeb", 35)

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 08:22
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Namaz kılmayanlar
  3. Namazsızlık
  4. İnsan onuruna dil uzatmak
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