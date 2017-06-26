Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler: Allah'ın yardımı ne zaman! dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır." (Bakara, 214)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah’ım! İbadet ve dualarımızı bizden kabul eyle, bizi cennete dahil et, cehennem ateşinden kurtar." (İbn Mâce)

"Kötülük gören eliyle düzeltsin; gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; yoksa kalbiyle...Bu imanın en zayıf derecesidir.' (Müslim, Ebû Dâvûd)