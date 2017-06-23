Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...23 Haziran 2017 Cuma 00:32
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ
"Elbiseni tertemiz tut.
Kötü şeyleri terket.
Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma."
(Müddessir; 4,5,6) (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Ana-babası, yanında ihtiyarladığı halde, (rızalarını alamayıp) Cenneti kazanamayanın burnu sürtsün." (Tirmizi)
“Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.” (Ebu Davud, Büyu 81)