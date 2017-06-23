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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Haziran 2017 Cuma 00:32
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ   وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ   وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

 

"Elbiseni tertemiz tut.

Kötü şeyleri terket.

Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma."

(Müddessir; 4,5,6)          (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)    

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ana-babasıyanında ihtiyarladığı halde, (rızalarını alamayıp) Cenneti kazanamayanın burnu sürtsün."     (Tirmizi)

“Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.” (Ebu Davud, Büyu 81)

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 00:32
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. elbiseni temiz tut
  3. iyiliği başa kakmak
  4. Ana baba rızası
  5. emanete riayet
  6. ihanet etmek
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