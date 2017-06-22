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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Haziran 2017 Perşembe 00:33
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.  

(Kadir Suresi)  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)    

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Âişe -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz de:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!”buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:33
  1. Kadir Suresi
  2. Kadir gecesi ayeti
  3. kadir gecesi hadisleri
  • mmulazimoglummulazimoglu1 sa önce
    Tüm kainatın Kadir gecesi mübarek olsun inşallah , RABBİM İslam alemine bir olmayı,diri olmayı ve ALLAH ' ın adaletini yeryüzünde hakim kılmayı bizlere nasip eylesin.
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