Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlar ise, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâla buna aklınız ermeyecek mi?" (Kasas, 60)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez." (Tirmizi)

"Allah gece Kur'an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez." (Tirmizi)

"Kalbiniz yumuşadığında dua etmeyi fırsat bilin. Çünkü bu hal rahmettir" (Camiu's sağir)