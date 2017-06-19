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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Haziran 2017 Pazartesi 00:11
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Casiye, 15)

  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)    

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır."   (Deylemi)

"Oruçlu iken ölen Cennete girer."  (Bezzar)

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:11
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Casiye 15. ayet
  3. İyi iş yapan
  4. kötü iş yapan
  5. oruçlu iken ölmek
  6. Oruçlu ölen
  • Mehmet Mehmet 12 sa önce
    Sağol Akit gazetesi
  • Cundul hilafetCundul hilafet15 sa önce
    Bismillahirrahmanirrahim ,Bu mubarak gunlerde rahmetini esirgemeyenAllah 'a hamd olsun Salât ve selam rasulullah sallallahu aleyhi vesselleme olsun ,
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