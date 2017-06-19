Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...19 Haziran 2017 Pazartesi 00:11
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir, kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (Casiye, 15)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır." (Deylemi)
"Oruçlu iken ölen Cennete girer." (Bezzar)