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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:25
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 "(Âdem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."   (Araf, 23)        

  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)    

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.”  (Ebu Dâvûd)

“Namaza kalktığında, dünyaya vedâ eden bir kimse gibi namaz kıl!” (İbn-i Mâce, Zühd, 15) 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:25
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. ey rabbimiz
  3. Hz. Adem'in duası
  4. güzel isim koymak
  5. Namaza kalkmak
  • OsmnshnOsmnshn23 sa önce
    Allah razı olsun
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