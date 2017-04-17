Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

"İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar."

"O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır." (Abese; 34, 37)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Cennetin kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki, içeri girenlerin çoğu yoksullardı. Zenginler ise hesap görmek için alıkonulmuştu. Cehennemlik olduğu kesinleşenlerin de ateşe girmesi emrolunmuştu.

Cehennemin de kapısında durup baktım. Bir de gördüm ki, cehenneme girenlerin çoğu kadınlardı”.

(Buhârî, Rikak 51, Nikâh 87; Müslim, Zikir 93)