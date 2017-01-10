Günün âyet ve hadisi

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Günün âyet ve hadisi
Eklenme: 10 Ocak 2017, 08:18
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VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmazsın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. " 

(Lokman, 33)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde olmayan kimse cennete giremez.”

(Müslim, Îmân, 73)

 
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