Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?
Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur» demedim mi?
Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?
İşte, bu size vâdedilen cehennemdir."
(Yasin, 60,61, 62, 63)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Muaz b. Cebel (r.a) şöyle anlatır:
Rasulullah (s.a.v.) dilini tuttu ve : “Buna iyi sahip çık, onu sıkı tut” dedi. Ben: "Ey Allah'ın Rasulü bizler konuşmalarımızdan dolayı hesaba çekilecek miyiz" dedim. Rasulullah: “Anan sana hasret kalsın ey Muaz! İnsanları yüzükoyun cehenneme sürükleyen dillerinin yaptıklarından başka bir şey midir?" buyurdu.
(Ahmed b. Hanbel, Tirmizi)