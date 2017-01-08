Günün âyet ve hadisi

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Günün âyet ve hadisi
Eklenme: 08 Ocak 2017, 09:57
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VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız."  (Nisa, 31)  

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"İnsanların hırsızlıkta en ileri olanı, kendi nama­zından çalan kimsedir."

"Ey Al­lah'ın Resulü, kişi namazından nasıl hırsızlık ya­par?" denildi. Resulullah,

"Rukûunu ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâm (verip alma) da cimri davranandır." buyurdu.

(Müsned-i Ahmed b. Hanbel, III/70).

 
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