Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız." (Nisa, 31)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İnsanların hırsızlıkta en ileri olanı, kendi namazından çalan kimsedir."
"Ey Allah'ın Resulü, kişi namazından nasıl hırsızlık yapar?" denildi. Resulullah,
"Rukûunu ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâm (verip alma) da cimri davranandır." buyurdu.
(Müsned-i Ahmed b. Hanbel, III/70).