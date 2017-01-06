Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma, 9)

(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki, onlar herkesi sever ve herkes de onları sever.

Benim katımda en sevimsizleriniz koğuculuk (laf taşıyanlar), dostlarının arasını açan ve temiz kimselerde kusur ayanlarınızdır.”

(Taberânî, Evsat)