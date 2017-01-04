Günün âyet ve hadisi

Bu haber 1.208 kez okundu

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi.

Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu." (İnfitar, 6,7,8)

(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Cehennemliklerden henüz görmediğim (daha sonra ortaya çıkacak) iki grup vardır:

Bunlardan biri, sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir topluluktur.



Diğeri, giyinmiş oldukları hâlde çıplak görünen, başkalarını da kendileri gibi giyinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır.



İşte bu kadınlar cennete giremezler. Hattâ, onun çok uzak mesâfeden hissedilen kokusunu dahî alamazlar.”

(Müslim, Cennet, 52)