Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş." (Yasin, 77)
(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir amelde bulunmaktan aciz mi olur?" buyurdu.
"Buna kimin gücü yeter ki?" diye soruldu. Allah Resulü:
"Hepinizin gücü yeter buna!" cevabını verdi.
"Nedir o amel?" denildi. Allah Resulü şu açıklamayı yaptı:
"Sübhanallah sözünün sevabı Uhud'dan büyüktür. La ilahe illallah sözünün sevabı Uhud'dan büyüktür. Allahü Ekber sözü de Uhud'dan büyüktür."
(Beyhaki, Şuabü’l-İman, 1/426, H.No: 609)