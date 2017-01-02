Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş." (Yasin, 77)

(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)