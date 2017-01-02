Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz âyet ve hadisi istifadelerinize sunuyoruz...

Günün âyet ve hadisi
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:44
Bu haber 3.504 kez okundu

 VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş."   (Yasin, 77)

(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir amelde bulunmaktan aciz mi olur?" buyurdu. 

"Buna kimin gücü yeter ki?" diye soruldu. Allah Resulü: 

"Hepinizin gücü yeter buna!" cevabını verdi.

"Nedir o amel?" denildi. Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: 

"Sübhanallah sözünün sevabı Uhud'dan büyüktür. La ilahe illallah sözünün sevabı Uhud'dan büyüktür. Allahü Ekber sözü de Uhud'dan büyüktür."

(Beyhaki, Şuabü’l-İman, 1/426, H.No: 609)

 

 

 


 

        

 
Etiketlergünün ayetiGünün HadisiYasin suresi 77. ayetsünhanellah demeklailahe illellah demekAllahuekber demek
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.