Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
“...Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır..." (Maide, 32)
(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bir tanesi de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı cana kıymaktır. "
(Buhârî, Müslim, Ebû Davud ve Nesâi)