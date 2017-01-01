Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

“...Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır..." (Maide, 32)

(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)