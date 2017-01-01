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Günün âyet ve hadisi

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Günün âyet ve hadisi
Eklenme: 01 Ocak 2017, 11:13
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 VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

“...Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır..."  (Maide, 32)

(Kaynak: Diyanet Türkçe Meâl)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bir tanesi de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı cana kıymaktır. "

(Buhârî, Müslim, Ebû Davud ve Nesâi)

 

 


 

       

 
Etiketlergünün ayetiGünün Hadisihaksız yere öldürmekyedi helak edici şeybozgunculuk çıkarmakmaide suresi 32. ayet
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