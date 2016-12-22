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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz âyet ve hadisi istifadelerinize sunuyoruz...

Günün âyet ve hadisi
Eklenme: 22 Aralık 2016, 07:42
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 VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"İnsanlar, ‘inandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?"

(Ankebût, 2)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümid ediniz. Allah’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden korkuyorum”

(Buhârî, Rikak 7; Müslim, Zühd 6.)

 

    

 
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HABER YORUMLARI
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M. Ü.

Evet hadisi Şerif çok güzel işaret buyurmuş. Zenginlikle imtihan çok daha Çetindir ve insanların Karunlasmasi veya Firavunlasmasi hiç uzak bir ihtimal değildir

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