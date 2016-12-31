Günümüz çağının en büyük sorunu: Nomofobi!

Nomofobi nedir?

''No mobile Phobia'' kelimesinden türetilen nomofobi ,cep telefonundan mahrum olma korkusudur. Modern çağın yeni sendromlarından biri olarak görülen bu durum, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla giderek artmaktadır. Bu tür kişiler asla telefonlarını kapatamazlar ve yanlarından uyurken dahi ayıramazlar. İstatistiklere göre cep telefonu kullanan insanların %53 nomofobi mağdurudur. Bu oranın en yüksek yüzdesi erkeklerden oluşmaktadır.

Nomofobi belirtileri nelerdir?

- Panik atak

- Depresyon

- Çarpıntı

- Çaresizlik

- Ani duygu değişimi

- Baş dönmesi

- Titreme

- Göğüs ağrısı

- Nefes darlığı

Nomofobi nasıl tedavi edilir?

Nomofobi tedavisinde ilaç ve maruz bırakma terapisi uygulanmaktadır.