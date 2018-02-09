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Günübirlik evler tek tek kontrol edildi: Milyonluk ceza geldi

Günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimlerde, 280 konut sahibine toplam 1 milyon 362 bin 317 lira idari para cezası kesildi.

09 Şubat 2018 Cuma 20:47
Günübirlik evler tek tek kontrol edildi: Milyonluk ceza geldi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı olarak rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılmaya başlanılan ve günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimlerin dördüncüsü yapıldı. 

Denetlemelerle genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk taşıyan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ile yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurularak, terörle mücadelenin etkin olarak yürütülmesi amaçlandı

Uygulamaya bin 335 ekipte görevli 3 bin 890 personel katıldı.  Denetlemeler kapsamında, Kimlik Bildirim Sistemi'ne kaydedilen veya yapılan araştırmalarda günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 8 bin 806 ev kontrol edildi.

26 SINIR DIŞI

Ekiplerce 20 ev yeni kayıt altına alınırken, yasaya aykırı faaliyet gösterdiğinden 53 konutun kapatılması için işlem başlatıldı.  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten 280 ev sahibine toplam 1 milyon 362 bin 317 lira idari para cezası verildi.

Denetimler sırasında haklarında yakalama kararı olan 15 kişi yakalanırken, vize ihlali yapan 26 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı. 
Ekiplerin evde yaptığı aramalarda, 3 tabanca, 81 adet mermi ve 8 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:47
  1. emniyet genel müdürlüğü
  2. kiralık ev

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