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Güntekin Onay'dan Gomis yorumu

İstanbul'a gelmesi beklenen Bafetimbi Gomis'in transferi hakkında tecrübeli yorumcu Güntekin Onay açıklamalarda bulundu. Onay, Fransız golcünün sarı kırmızılıların bu transfer dönemindeki en iyi hamle olacağını söyledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:36
Güntekin Onay'dan Gomis yorumu

Galatasaraylıların merakla beklediği Bafetimbi Gomis hakkında tecrübeli yorumcu Güntekin Onay, değerlendirmelerde bulundu.

Onay, Fransız golcünün transferinin sarı kırmızılılar için bu transfer dönemindeki en doğru hamle olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

  • "Bafetimbi Gomis, Türkiye Ligi için çok uygun bir santrafor. Fransa'da St. Etienne'de yıldızı parladı. Lyon'da kariyer zirvesi yaptı. Bana göre Swansea'de kötü bir performans göstermedi. Son derece istikrarlı ve iş ahlakı yüksek bir oyuncu. Güçlü ve hareketli, iki ayağını da kullanabiliyor. Çalışkan ve golü arayan bir isim. Geçen yıl Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Bence Galatasaray, Gomis'i alırsa, transferdeki en doğru hamlesini yapmış olur."
Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:36
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