Güntekin Onay'dan Gomis yorumu

Galatasaraylıların merakla beklediği Bafetimbi Gomis hakkında tecrübeli yorumcu Güntekin Onay, değerlendirmelerde bulundu.

Onay, Fransız golcünün transferinin sarı kırmızılılar için bu transfer dönemindeki en doğru hamle olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;