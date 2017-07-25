Günok transferinde sürpriz gelişme

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kaleci Mert Günok'un menajerinin birkaç gün önce kendisine gelerek, oyuncuyu Galatasaray'ın transfer etmek istediğini ilettiğini belirtti.

Mert Günok'un Bursaspor ile sözleşmesinin gelecek sene sona ereceğini hatırlatan Ay, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin avronun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik." dedi.

Ay, Galatasaray'ın Mert Günok'un transferi için kendilerine bir bonservis bedeli ödemeyeceğini anlatarak şöyle konuştu;