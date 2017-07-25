Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günok transferinde sürpriz gelişme

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlıların kalecisi Mert Günok'un Galatasaray'a transferine izin verdiklerini söylerken oyuncunun bonservisiyle ilgili de sürpriz bir açıklamada bulundu.

25 Temmuz 2017 Salı 14:20
Günok transferinde sürpriz gelişme

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kaleci Mert Günok'un menajerinin birkaç gün önce kendisine gelerek, oyuncuyu Galatasaray'ın transfer etmek istediğini ilettiğini belirtti.

Mert Günok'un Bursaspor ile sözleşmesinin gelecek sene sona ereceğini hatırlatan Ay, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin avronun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik." dedi.

Ay, Galatasaray'ın Mert Günok'un transferi için kendilerine bir bonservis bedeli ödemeyeceğini anlatarak şöyle konuştu;

Bizim için transferinde bir sorun yok. Oyuncu, Galatasaray ile anlaşma sağladığı an ayrılacak."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:20
  1. Galatasaray
  2. Bursaspor
  3. Bursa
  4. Galata
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    1. Fenerbahçe'den Badstuber adımı
    2. Dikkat! Milyonlarca kişinin kullandığı..
    3. Ekonomik ilişkiler Türk-Alman..
    4. Tişörtü “Hero”, şerefi “Zero”lar için..
    5. Patlatılan dinamit deprem etkisi yaptı
    6. Parmak ısırtan başarı! Türkiye..
    7. PKK, Ermenistan'daki kampa..
    8. Genelkurmay Başkanı Akar'dan..
    9. Hatay'da FETÖ operasyonu: 33 kişi..
    10. BAE Dışişleri Bakanı Gargaş Erdoğan'ın..
    11. FETÖ'nün 'Altın Şehir'i çökertildi!
    12. Okula gidemeyen öğrencilerin yarısı..
    13. Halkın ve polisin üzerine ateş açın..
    14. Filistin hükümetinden Kudüs'e destek
    15. Bakan Fakıbaba’dan lüks otellere..
    16. Dikkat çeken ayrıntı… Türkiye’den..
    17. Günok transferinde sürpriz gelişme
    18. Samuel Eto'o için transfer kapıları..
    19. 'Rusya PYD ile gizli işbirliği yapıyor'
    20. Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!
    Eski milli futbolcudan Terim'e: Gururunla bırak!