Günok transferinde sürpriz gelişme
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlıların kalecisi Mert Günok'un Galatasaray'a transferine izin verdiklerini söylerken oyuncunun bonservisiyle ilgili de sürpriz bir açıklamada bulundu.25 Temmuz 2017 Salı 14:20
Bursaspor Başkanı Ali Ay, kaleci Mert Günok'un menajerinin birkaç gün önce kendisine gelerek, oyuncuyu Galatasaray'ın transfer etmek istediğini ilettiğini belirtti.
Mert Günok'un Bursaspor ile sözleşmesinin gelecek sene sona ereceğini hatırlatan Ay, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin avronun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik." dedi.
Ay, Galatasaray'ın Mert Günok'un transferi için kendilerine bir bonservis bedeli ödemeyeceğini anlatarak şöyle konuştu;
Bizim için transferinde bir sorun yok. Oyuncu, Galatasaray ile anlaşma sağladığı an ayrılacak."