Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günlük kiralanan evin 5.katından düştü

Günlük kiralanan dairenin 5. katından düşen Buket Şişek hastanede hayatını kaybetti.

31 Aralık 2017 Pazar 10:50
Günlük kiralanan evin 5.katından düştü

Günlük kiralanan dairenin 5. katından düşen Buket Şişek hastanede hayatını kaybetti. Şişek'i hastaneye götüren kişinin erkek arkadaşı olduğu ve kaçtığı öğrenildi

İstanbul Esenyurt’ta, günlük kiralanan dairede genç bir kızın hayatı soldu. Henüz 18 yaşındaki Buket Şişek, 5’inci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Erkek arkadaşı, Şişek’i hastaneye bırakıp kaçtı. Evde uyuşturucu ve içki bulundu.

Perşembe gecesi meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

Bir genç taksiyle özel bir hastaneye geldi. Kucağındaki ağır yaralı kızı kapıya bırakan genç, kayıplara karıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç kızın 18 yaşındaki Buket Şişek olduğu belirlendi.

Polis, Şişek’in hastaneye getirildiği taksiyi buldu. Taksi şoförü, ifadesinde bir gencin “Abi arkadaşım 5’inci kattan düştü” diye yardım istediğini, sonra da yaralı kızı kucağında otomobile getirdiğini anlattı.

Polis, Şişek’in Esenyurt’taki bir rezidansın 5’inci katında bulunan ve günlük kiralanan dairenin penceresinden düştüğünü tespit etti.

Dairede arama yapan polis, uyuşturucu ve içki buldu. Ön otopsisi tamamlanan genç kızın vücudunda kırıklar olduğu, ayrıca darp izi olduğu düşünülen izlere rastlandığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişek’in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası genç kızı hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını bulmaya çalışıyor.

Kartal’da günlük kiralanan bir dairede 1 Aralık’ta meydana gelen olayda da 17 yaşındaki Aleyna Can erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 10:50
  1. Buket Şişek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'İt' şimdi de tehdit etti
    1. 'İt' şimdi de tehdit etti
    2. Boydak Holding’de yeni dönem
    3. Kumbara tasarlayıp ödülü kaptılar
    4. Günlük kiralanan evde genç kızın..
    5. Hedefler tuttu kârlar katlandı
    6. Dar gelirliye büyük müjde! Herkes ev..
    7. Demokrasinin değil, tecavüzün beşiği
    8. Güçlü Türkiye için 1 trilyonluk yatırım
    9. Klozete atsa da kurtulamadı
    10. Bir yıl sonra aynı vaka! İlk değilmiş...
    11. ‘Bütün imkanları zorladık’
    12. 'Yüzde 60 bana yüzde 40 sana' dönemi..
    13. Ortalık bir anda karıştı! Üzerine..
    14. Şehit yakınlarına erken terhis müjdesi
    15. O ülke CIA'nın üssü oldu
    16. Afrin’e operasyon terör koridorunu gömer
    17. İran'da büyük oyun! Göstericiler..
    18. İslam coğrafyasında zulüm
    19. ABD, Noel için bu kez Avrupa’yı uyardı!
    20. İşgal devleti İsrail UNESCO'dan çekildi
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler