Günlük kazanç 529.1 milyon TL’ye ulaştı

Kredilerden sağlanan faiz geliri 9 ayda 144 milyar lirayı aşarken, günlük kazanç ise 529.1 milyon TL’ye ulaştı

Faiz indirim çağrılarına cevap vermemekte direnen Türk bankacılık sektörü, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için başlattığı Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının etkisiyle, gerek kredi artışında gerekse kârlılıkta rekor kırdı. Eylül ayı verilerine sektörün net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6 artarak 37 milyar 180 milyon TL'ye ulaştı. Bankacılık sektörü yılın ilk 9 ayında günde ortalama 136.2 milyon TL, saatte ise 5 milyon 674 bin TL net kâr elde etti.



KREDİLERDEN REKOR FAİZ GELİRİ

Bankacılık sektörü kârlılıkta rekora imza atarken, en çarpıcı gelişme, kredilerden alınan faiz gelirinde yaşandı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve reel sektör olmak üzere faiz indirim çağrılarına karşı adeta 'sağıra' yatan bankacılık sektörünün, geçen yılın ilk 9 ayında 116.6 milyar TL olan kredilerden sağlanan faiz geliri, bu yılın aynı döneminde yüzde 23.8 artarak 144.4 milyar liraya çıktı.

KGF İLE KREDİLER PATLADI



KGF'nin etkisiyle bankacılık sektörünün kredi hacmi de yüzde 23.8 artarak 1 trilyon 993 milyar liraya çıktı. Kredi artış hızında dünya lideri olan Türk bankacılık sektörü bu ivmenin etkisiyle kredilerden sağlanan ücret ve komisyon gelirlerini yüzde 17.5 artırarak 6.1 milyar liraya, hizmet gelirlerini ise yüzde 21.8 artırarak 20.6 milyar liraya taşıdı. Sabah'ın haberine göre, kredi musluklarını en çok kamu bankalarının açtığı gözlendi. Kamu bankalarının kredi hacmi yüzde 34.4 artarak 744.5 milyar liraya çıkarken, yerli özel bankalarda artış yüzde 18.1 oldu. Kredilerde son bir yılda sağlanan 384.1 milyar liralık artışın 191 milyar lirası kamu bankaları kanalıyla gerçekleştirildi.

Latif Bozdoğan

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