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'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'

Niğde'de kucağında bebeğiyle dilenirken yakalanan kadın, "Dilenmek varken çalışılır mı? Günlük 500, aylık 6 bin TL kazanıyoruz" dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:02
'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'

Niğde'de kucağında çocuğu ile dilenirken yakalanan 19 yaşındaki Yeşim Ş., "Dilenmek varken çalışılır mı? Günlük 500 lira kazanıyorum" dedi.

Niğde Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları takip sonucunda dilencilik yapan Yeşim Ş.'yi suçüstü yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve adını söylemeyen kadının kimliğini belirlemek isteyen zabıta, polisten yardım istedi. Yapılan incelemede kadının adının Yeşim Ş. olduğu belirlendi. Aksaraya'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen kadın, gazetecilerin neden dilendiği sorusuna ise "Niye çalışayım? Dilenmek varken çalışılır mı? Dilenmek daha kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500 lira kazanıyoruz. Aylık 5 bin ile 6 bin lira kazancımız oluyor" dedi. Gazetecilerin, "Çocuğunuz üşümüyor mu?' sorusuna ise Yeşim Ş., "O üşümez, hayalettir. Göçebe çocuğu o üşümez" dedi.

Zabıta ekipleri üzerinden 8 lira para çıkan Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 lira para cezası keserek serbest bıraktı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:02
  1. dilenci
  2. dilencilik
  • MamudoMamudo14 dk önce
    Allah hidayet versin
  • Mete TuranMete Turan19 dk önce
    Necib Türk Müslüman Milleti merhametli oldugu icin Kürtleri besliyor. Ama sunu düsünün ey Kürtler: Cocuklariniza nasil örnek olmak istiyorsunuz?Türklerin sürekli iyi niyetini sömürerek ahirete nasil gideceksiniz? Yeter artik. Türk Müslümanlari uyanin.
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