Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bülent Tezcan'a dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Bülent Tezcan hakkında 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bülent Tezcan'a dava

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bülent Tezcan
  3. Bülent Tezcan dava
  • hercaihercai1 sa önce
    50 bin degil, Tezcan icin degmez, ona 0 kurusluk dava acsaydi daha oturakli olurdu.
  • salimsalim1 sa önce
    çok az miktar altindan kalkamayacagi kadar olmali
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'da buzlanan alt geçitte 23 araç birbirine girdi
  1. Ankara'da buzlanan alt geçitte 23 araç..
  2. Burak Yılmaz: Milli maç sonrası..
  3. 23 araç birbirine girmişti, nedeni..
  4. Örümcek ipeğinden hassas işitme cihazı..
  5. Siirt ve Bitlis'ten şok eden kare
  6. Yakubu hayatını kaybetti
  7. Çin'den 'hayalet drone' hamlesi
  8. Muğla'da okul servisi şoförü..
  9. New York'taki terör saldırısına Donald..
  10. Valilik açıkladı! Ahmet Edip Uğur'un..
  11. İbadi'nin planı ortaya çıktı
  12. Müjdat Gezen iyice çirkinleşti:..
  13. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
  14. Kim Jong-un'dan Trump'a ağır hakaret
  15. 'O konuda hepimize düşen büyük..
  16. Lüks villada 'ölüm' üretimi
  17. Milli Savunma Bakanlığı’ndan..
  18. Eve geç geldi diye ayak bileklerinden..
  19. Whatsapp bir yıldır beklenen özelliği..
  20. Edip Uğur'un eşi gözaltına mı alındı?
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
Kışlada askerler birbirine girdi: Yaralılar var
Kışlada askerler birbirine girdi: Yaralılar var
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi