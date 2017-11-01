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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bülent Tezcan'a dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Bülent Tezcan hakkında 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.
01 Kasım 2017 Çarşamba 14:10
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:10
Recep Tayyip Erdoğan
Bülent Tezcan
Bülent Tezcan dava
Ad Soyad
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hercai
1 sa önce
50 bin degil, Tezcan icin degmez, ona 0 kurusluk dava acsaydi daha oturakli olurdu.
salim
1 sa önce
çok az miktar altindan kalkamayacagi kadar olmali
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