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Günlerdir konuşuluyordu ve onayladı! 1.5 trilyon dolarlık imza

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1,5 trilyon dolarlık vergi paketini imzaladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:31
Günlerdir konuşuluyordu ve onayladı! 1.5 trilyon dolarlık imza

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin vergi sisteminde  son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1,5 trilyon dolarlık vergi  indirimleri tasarısını imzaladı.  Trump'ın imzasıyla yasalaşan vergi paketi,  Beyaz Saray'ın bu yılki en büyük zaferi oldu.  

Trump, Kongre'den hafta ortasında geçen "Vergi İndirimleri ve İstihdam  Yasası"na ilişkin kanun teklifini, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladı.  

Ülkenin vergi sistemine 1980'li yıllardan beri yapılan en büyük  değişiklikleri getiren vergi yasası, Trump'ın göçmenlik ve sağlık sigortası  alanlarında yasal engellerle karşılaştığı ilk yılının en büyük başarısı olarak  değerlendiriliyor.

Vergi paketine, içerdiği vergi indirimlerinin ülkenin orta sınıf  aileleri yerine zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacak olması nedeniyle  topyekün karşı çıkan Demokratlar ise bu gerçeğin seçmenler tarafından  anlaşıldığında Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'a yönelik desteğin azalacağını  savunuyor.

Kurumlar vergisi yüzde 35'ten yüzde 21'e inecek

Düzenlemeyle, Amerikalı şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının  2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörülüyor.

Ülkedeki bireysel mükelleflere uygulanan vergi oranları bakımından da  önemli değişikler içeren vergi kanuna göre, bireysel gelir vergisi oranları  gelecek yıldan itibaren 10 yıl boyunca birkaç puan aşağı çekilecek.

Ülkede mevcut durumda farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25,  28, 33, 35 ve 39,6 şeklinde uygulanan bireysel gelir vergisi oranları, yeni kanun  çerçevesinde yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olacak.

ABD Kongre Bütçe Ofisinin (CBO) yaptığı analizlere göre, teklif edilen  vergi indirimleri federal hükümetin vergi gelirlerini gelecek 10 yılda toplam 1,5  trilyon dolar azaltacak.

Zorunlu sağlık sigortası iptal oluyor

Cumhuriyetçilerin vergi paketi ayrıca, eski Başkan Barack Obama  tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden  isteğe bağlı olmasını sağlayacak.

Söz konusu teklifi değerlendiren CBO, zorunlu sağlık sigortasının  iptali halinde sağlık sigortası maliyetlerinin mevcut sisteme kıyasla yüzde 10  yükseleceği ve ülkedeki sigortasız kişi sayısını 2027 itibarıyla 13 milyon  artıracağı tahmininde bulunmuştu.

Geçici bütçe tasarısını da imzaladı

Başkan Trump, törende, federal hükümetin hizmetlerini 19 Ocak 2018’e  kadar finanse edecek geçici bütçe tasarısını da imzaladı. Tasarı, Kongrenin her  iki kanadından dün geçmişti.

Beyaz Saray, Trump'ın yaklaşık 5 dakika süren imza töreninin ardından  Noel tatilini geçirmek üzere Florida'daki Mar-a-Lago tesislerine hareket ettiğini  bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:31
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  • Ali DayıAli Dayı12 sa önce
    Bize ne. Türkiyeyi ne ilgilendiri bu haber.
  • Muhammed RaşitMuhammed Raşit14 sa önce
    ABD Bedelsiz para bastığı için bunlar küçük rakamlar
  • Alparslan1071Alparslan107115 sa önce
    Amerikan kırrosu cibiliyetsiz saray soytarısı,kuyusunu kazıyor....
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