Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günlerdir konuşulan yüzbaşı ilk kez görüntülendi

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, adliyeye getirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:09
Günlerdir konuşulan yüzbaşı ilk kez görüntülendi

Yüzbaşı Burak Akın, 28 Aralık 2017’de, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e, FETÖ’cü olduğunu itiraf etmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştı. Bir haftadır Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Burak Akın, bu sabah Ankara Adliyesi’ne getirildi. Akın’la birlikte, itirafları sonrası gözaltına alınan bir kişi daha adliyeye getirildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    1. Avusturya Türk bebeği konuşuyor.....
    2. Aç kurtlar kangal köpeğini parçaladı
    3. Rusya'ya yeni yıl şoku! İşte ilk..
    4. Sonunda kabul ettiler! 9 Ocak'ta..
    5. Günlerdir konuşulan yüzbaşı ilk kez..
    6. Bakanlık harekete geçti! 36 bin eleman..
    7. Aç kurtlar kangal köpeğini parçaladı!
    8. 25 adetlik dev alım! Erdoğan da..
    9. İnanılmaz iddia! Kafa derisini aldırdı
    10. Araç sahipleri dikkat! Büyük ceza..
    11. Bir zamanlar ekranların fenomeniydi…..
    12. Abdullah Gül'e ilginç çağrı: CHP'nin..
    13. Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var
    14. İran'da sıcak gelişme! Tam her şey..
    15. Kaçak avcı vahşeti
    16. Böyle bebek uyutma görülmedi - VİDEO
    17. Kafası karışık CHP'li
    18. Pamukluk Barajı yıl sonunda bitecek
    19. Erdoğan'dan 2 kızını katleden baba..
    20. ABD, dünyanın en büyük petrol..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...