Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günlerdir kayıp olan şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli’nde 3 gündür kayıp olan şahıs, komşularının daireden kötü kokular yükseldiği şikayetiyle polisi araması sonucu evinde ölü bulundu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:47
Günlerdir kayıp olan şahıs evinde ölü bulundu

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Bekir Boz (57) isimli şahıs, binadaki kokudan şüphelenen komşularının ihbarı üzerine evinde ölü olarak bulundu. Olay Kocaeli Karamürsel’de Selahattin bey caddesi üzerine bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 gündür kendisinden haber alınamayan Bekir Boz’un dairesinden kötü kokular gelince bina sakinleri durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kapısı kırılarak girilen evde Bekir Boz’un yerde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bekir B.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede uzun süre önce hayatını kaybettiği anlaşılan Bekir Boz’un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:47
  1. Kocaeli
  2. Karamürsel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin deli başkanı "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem"
    1. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    2. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    3. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    4. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    5. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    6. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    7. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    8. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    9. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    10. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    11. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    12. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    13. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    14. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    15. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    16. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    17. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    18. Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde..
    19. Kucağında topla cesedi izledi
    20. O ülkeler ortak sınır protokolü imzaladı
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…