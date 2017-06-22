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Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, taburcu oldu. Bir hafta önce Çağlayan’daki özel bir hastanede koroner bypass ameliyatı olan Çalışkan bugün saat 11:00’de hastaneden çıktı. Çalışkan, "Çok iyiyim, bomba gibiyim" dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:02
Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…

Mustafa Çalışkan eşi Müberra Çalışkan ile birlikte oğulları Muhammed Mustafa ve Mehmet Kürşat’ın elinden tutarak dışarı çıktı. "3-4 yıldır tatil yapmıyordum. Bir 15 gün tatil yapmam gerektiğini söylediler" şeklinde konuşan Çalışkan, "Çok iyiyim, bomba gibiyim" dedi. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Temmuz’un başında görevinin başında olacağını söyledi. Çalışkan’ın doktoru Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de, "Bir hafta önce koroner bypass operasyonu yaptık. Sağlık durumu çok iyi. Bayram ertesi, istediği zaman görevine dönebilir. Görevine başlayabilecek sağlık durumuna sahip" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:02
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