Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…

Mustafa Çalışkan eşi Müberra Çalışkan ile birlikte oğulları Muhammed Mustafa ve Mehmet Kürşat’ın elinden tutarak dışarı çıktı. "3-4 yıldır tatil yapmıyordum. Bir 15 gün tatil yapmam gerektiğini söylediler" şeklinde konuşan Çalışkan, "Çok iyiyim, bomba gibiyim" dedi. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Temmuz’un başında görevinin başında olacağını söyledi. Çalışkan’ın doktoru Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de, "Bir hafta önce koroner bypass operasyonu yaptık. Sağlık durumu çok iyi. Bayram ertesi, istediği zaman görevine dönebilir. Görevine başlayabilecek sağlık durumuna sahip" açıklamasında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.