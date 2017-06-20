Günlerce kral dairesinde kaldı… Zekeriya Öz’ün eskortlu tatili!

Zekeriya Öz'ün Bodrum'da Gaziantepli bir işadamına ait olduğu belirtilen lüks otelde günlerce kalarak eğlendiği ve binlerce dolarlık masrafları bir işadamına ödettiği tespit edildi. Bu tatilin de Marmaris'te olduğu gibi sahte bir isimle kayıtlara geçtiği, Öz'ün isminin kayıtlarda kullanılmadığı belirlendi. Öz'ün bu tatil karşılığında Bodrum'da ünlü bir bar sahibinin kardeşinin adliyedeki sorununu çözmek için araya girdiği öne sürüldü.

Lüks otelde tek başına günlerce kalan Zekeriya Öz'ün kendini kral dairesinde ağırlattığı belirlendi. Bir görgü tanığının ifadesine göre, otelde sık sık sauna ve jakuziye giren ve zaman zaman da Bodrum'da bir bar sahibiyle birlikte tekne ile Yunan adalarına giden Öz, burada sabahlara kadar eğlendi. Öz'ün bir eskort kızla birlikte olduğu da iddialar arasında yer aldı.

MARMARİS'TE 6 GÜNLÜK OTEL FATURASI 34 BİN LİRA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Koza-İpek Holding yöneticileri hakkında FETÖ kapsamında hazırladığı iddianamede, İpek ailesinin 'sahibi oldukları şirketlerin imkanlarını FETÖ üyelerine kullandırdıkları' belirtildi. İddianamede, İpek ailesinin Marmaris'teki Angel's Peninsula adlı otelinde, firari eski savcı Zekeriya Öz, hakkında FETÖ'den işlem yapılan Ankara eski Emniyet Müdürü Kadir Ay ile Hakan Şükür, bazı gazeteciler ve işadamları kaldı. Ailesiyle 30 Haziran-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında bu otelde konaklayan ve kayıtlara ismi 'Hasan Sezer' olarak işlenen Öz'ün 33 bin 881 liralık masrafı, holding tarafından karşılandı.