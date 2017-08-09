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Güngören’de yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor

Güngören Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin altyapı sorununun yüzde 96’sını tamamlayan belediye yetkilileri, Erişilebilir Standart Yol çalışmaları ile hem görselliği hem de ulaşımı iyileştiriyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
Güngören’de yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor

Her ay yeni bir cadde ve sokakta çalışmalarını sürdüren yetkililer, altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakları Erişilebilir Standart Yol haline getirmeye devam ediyor. Güngören Belediyesi, kentsel estetiğin ve kalitenin artırılması amacıyla 2004 yılında başlattığı “Erişilebilir Standart Yol” projesi kapsamında, araçlar yerine insana saygıyı öne alan bir anlayışla kadın, çocuk ve engelliler için huzur ve güven dolu yollar inşa etme yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenen çalışmaların yeni adresi ise Zübeyde Hanım Caddesi oldu. Çalışmalar kapsamında cadde hem yenileniyor hem de ulaşıma daha elverişli hale getiriliyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
  1. Zübeyde Hanım
  2. Çal
  3. Güngören
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