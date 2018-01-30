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Güngören’de trafo patladı, mahalle karanlığa büründü

Güngören’de meydana gelen trafo patlaması nedeniyle mahalle karanlığa büründü

30 Ocak 2018 Salı 09:00
Güngören’de trafo patladı, mahalle karanlığa büründü

Olay Güngören Maraşal Çakmak Mahallesi Birsel Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katındaki trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı trafoda patlamalar olmaya başladı. Patlama seslerinin ardından mahallede elektrikler kesildi. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve elektrik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın olup olmadığını kontrol etti. Elektrik ekipleri trafoda gerekli çalışmayı yaptı. Aynı trafoda daha önceden de birkaç kez patlama meydana geldiği öğrenildi. Trafoda tekrar patlama gelmesinden dolayı mahalle sakinleri ile elektrik ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Öte yandan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle mahalle karanlığa büründü.

BİR YIL İÇERİSİNDE 5-6 KEZ PATLADI

Apartman sakinlerinden Münzile Korkmaz, “15 günde, ayda bir trafo patlıyor. Korkudan evlerimizde rahat oturamıyoruz. Yangın çıkıyor, itfaiye geliyor. Çocuklar rezil oldu, gece yarısında sokaklarda. Bunun bir an önce çaresine baksınlar. Bir yılın içerisinde 5-6 kez patladı. Şuan elektriksiz kaldık. Elektrikler yok, bütün mahallede” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:00
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