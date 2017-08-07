Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul Güngören'de dehşet dolu saatler!

İstanbul Güngören'de bir oto tamircinin garajında park halindeki 6 araç kundaklandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:04
İstanbul Güngören'de dehşet dolu saatler!

Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki bir oto tamircinin garajında tamirde olan 6 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobilleri söndürdü. Park halindeki 6 araç hasar gördü.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Ekipler, araç kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:04
  1. İstanbul
  2. güngören
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da art arda iki deprem!
    1. Bodrum'da art arda iki deprem!
    2. Suudi Arabistan 'Esed' kararını verdi!
    3. Akit’in haberi ses getirdi… O ilçe..
    4. İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu'..
    5. Muğla’'da küçük yaştaki iki sürücü..
    6. Amerika'da sel uyarısı yapıldı
    7. Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi
    8. Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü
    9. Toprak'ın burnu kırıldı!
    10. Denizli-Antalya karayolunda heyelan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri..
    12. Akıncı iki ayrı devlet sinyali verdi..
    13. CHP tek tip elbise uygulamasına karşı!
    14. Pülümür’de 3 PKK'lı terörist ölü ele..
    15. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    16. Afganistan’da DAEŞ ve Taliban..
    17. Dikkat! 5 derece daha yükselecek
    18. Altın fiyatları bugün kaç liradan..
    19. İsrail'e Afrika'da şok! Reddettiler...
    20. Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan..
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!