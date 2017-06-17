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Güngören saldırısının elebaşı Trabzon'da yakalandı

Güngören’de Şirinler çetesi üyesi 1 kişinin öldürüldüğü, 2’si çete üyesi 8 kişinin yaralandığı kaleşnikoflu saldırıya karışan 15 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. 6 kişinin ölümünden, 15 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan grubun elebaşı Ümit Saral da Trabzon’da yakalandı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 23:13
Güngören saldırısının elebaşı Trabzon'da yakalandı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Güngören'de 3 Haziran 2017 akşamı Sarallar grubu tarafından Şirinler grubuna düzenlenen saldırıda, Şirinler çetesi üyesi 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda 8 kişi de çeşitli yerlerinden vuruldu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Ekipler 24 saat geçmeden saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi, devamında da 11 çete üyesini yakaladı.

Ekipler saldırı talimatını Ümit Saral'ın verdiği bilgisine ulaştı. İstanbul Organize Şube Ümit Saral'ı aramaya başlarken, Trabzon Organize Şube ekipleri kendi illerindeki olayla ilgili 3 aydır aradıkları Ümit Saral'ın izine ulaştı. Ümit Saral, önceki gün Trabzon Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis gruba yönelik 3 operasyonda, Güngören'de kullanılan 2 kaleşnikof ve 4 tabanca ile birlikte 7 kaleşnikof, 1 el bombası, 8 tabanca, çok sayıda mermi, sahte kimlikler ve çalıntı araçlar ele geçirdi. 6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin tespitlerine göre; Ümit Saral'ın yönettiği suç örgütü, geçtiğimiz yıl Temmuz'da Hakan Koyuncu'nun öldürülmesi olayına karıştı. 24 Ağustos'ta Şirinler çetesinin elebaşı Kenan Şirin öldürüldü. Kasım 2016'da Rize İkizdere'de bir kahvehaneyi taradı. Şirinler çetesinin hedef alındığı saldırıda vatandaşlarında arasında bulunduğu 3 kişi öldürüldü, 7 kişi de yaralandı.Geçtiğimiz Şubat Ayı'nda ise Murat Ahretlikoğlu Esenyurt'ta bir inşaat firmasında çete üyelerince silahla yaralandı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 23:13
  1. güngören
  2. ümit saral
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