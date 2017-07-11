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Güngören AGD Yaz Etkinlerinde İmanlı Gençlere Öğretirken Eğlendiriyor!

Güngören AGD kız ve erkek öğrencilere yönelik yaptığı yaz etkinliklerinde  200 öğrenci ile yaz kursu Kuran'ı Kerim, İslami ilimler, adabı muaşeret eğitimi, Kış aylarında ise normal okul dersleri de veriliyor.

11 Temmuz 2017 Salı 16:09
Güngören AGD Yaz Etkinlerinde İmanlı Gençlere Öğretirken Eğlendiriyor!

Sosyal aktivitelerin de verildiği yaz etkinliğinde yüzme havuzu ata binme, karate ve tekvando gibi eğitimlerde veriliyor. Türkiye de aynı anda 600 tane şubede yaz etkinliği var. Öğrenciler derslerin yanı sıra piknikler ve çeşitli aktivitelerle eğlenirken öğreniyorlar. Güngören AGD Hanımlar komisyon idari amiri Hediye hanımın yaptığı açıklamasında Gençliğimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, topluma faydalı birer nesil yetiştirmek amacıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Tek gayemiz şuurlu bir nesil yetiştirmek" diye konuştu. Güngören AGD Yaz Etkinliği hanımlar Sorumlusu Nahide hanım "Anahtarımız önce ahlak ve maneviyattır. Kardeşlerimizin güzel birer müslüman olması için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız çocukların toplum içindeki yaşayışlarını kolaylaştırmak. Sokaklarda gördüğümüz manzaralara üzülüyoruz. Allah bu yolda hem bize hem de bizim gibi hizmet verenlerden razı olsun. Bir çiçekle bahar olmaz belki ama her bahar bir çiçekle başlar. Maksadımız yeni yeni çiçekler yetiştirmek. İnşallah kokusu da tüm Türkiye'ye yayılacak" dedi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:09
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