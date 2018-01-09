Güneydoğu'nun halı ihracatı yükseldi

GAHİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik başkanı Salahattin Kaplan, istişare toplantısında Gaziantepli halıcılarla bir araya geldi.

Sektördeki gelişmeler, 2017 ihracatı ve 2018 hedeflerinin değerlendirilmesinin ardından Kaplan, dünyanın halıyı Gaziantep'ten temin ettiğini ifade etti.

Makine halısı üretiminde uzmanlaştıklarını ve dünyanın en iyi halısının Gaziantep'te işlendiğini savunan Kaplan, "Tahta tezgahlarda kilim dokuyarak bugünlere gelen halıcılar, bundan sonra da yenilikçi ürünlerle yola devam edecek. Gaziantep, halının başkenti ve bu unvanı kimseye kaptırmaya niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

Halı ihracatında rekorun makine halısında olduğunu belirten Kaplan, birlik olarak 2016 yılında 1 milyar 285 milyon 470 bin dolar olan halı ihracatını, 2017'de yüzde 11,9 artışla 1 milyar 438 milyon 294 bin dolara çıkardıklarını kaydetti.

Kaplan, geçen yıl gerçekleştirilen makine halısı ihracatının, toplam ihracattaki payının yüzde 93,2 olduğuna dikkati çekerek, makine halısını 93 milyon 633 bin dolarla tufte halısı, 2 milyon 221 bin dolarla el halısı ve 1 milyon 274 bin dolarla da kilimin izlediğini anlattı.

İhracatta ilk sırayı Ortadoğu ülkelerinin aldığına dikkati çeken Kaplan, Ortadoğu'ya geçen yıl 596 milyon 322 bin dolarlık satım yapıldığını aktardı.

Ülke bazındaki halı ihracatında ilk sırayı ABD'nin aldığını ifade eden Kaplan, bu ülkeyi Suudi Arabistan ve Irak'ın izlediğini belirtti.

Kaplan, Türkiye'nin 2016'daki halı ihracatının 1,9 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "Bu rakam 2017 yılında yüzde 12,9'luk artışla 2 milyar 165 milyon 689 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin halı ihracatını 1 milyar 438 milyon 294 bin dolarla GAHİB sırtlamaktadır. Bizi 546 milyon 242 bin dolarla İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği izlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.