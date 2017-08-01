Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güneydoğu’dan dev ihracat

Güneydoğ’dan 184 ülkeye yapılan ihracat, yüzde 4’lük artış ile 5.5 milyon dolara çıktı.

01 Ağustos 2017 Salı 14:10
Güneydoğu’dan dev ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, temmuz ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, her ay artan ihracat verilerinin bu şekilde devam etmesi için daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini belirtti. İhracatçıların sadece ticaret yapmadığını vurgulayan Çıkmaz, "Dünyanın farklı bölgelerine ürün gönderen ihracatçılarımız aynı zamanda birer gönüllü elçidir. Hem ülkesini ve şehrini hem de ürünlerinin tanıtımını yapan işadamlarımız bu şekilde ülke tanıtımına ve ihracatına katkı sunuyor. Türkiye’nin hem tanıtımını hem de ticaretini artırmanın yolu daha fazla ihracatla mümkündür. İhracatı artırmak için daha çok tanıtım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bölgenin İhracatı artmaya devam ediyor

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük artışla 4 milyar 525 milyon 807 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını belirten Çıkmaz, "Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adına da 231 milyon 251 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 1,6’lık artışla 4 milyar 757 milyon 58 bin dolar oldu" dedi.

"Güneydoğu’nun ihracatında Ortadoğu ülkeleri ilk sırada"

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığını vurgulayan Çıkmaz, "Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,2 payla ilk sırada yer almaktadır. AB ülkeleri yüzde 18,3 ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,6 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölge ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir" şeklinde konuştu.

İhracatta öne çıkan ürünlere de değinen Çıkmaz, halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarlarının bölgeden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğunu ifade etti.

"Gaziantep 5’inci il"

Çıkmaz, bölgenin "lokomotif ili" Gaziantep’in bu yılın ocak-temmuz döneminde 3 milyar 662 milyon 543 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini koruduğunu kaydetti. Çıkmaz, Gaziantep’ten ihraç edilen ürünlerin de hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:10
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Afrika
  4. ABD
  5. Irak
  6. Suriye
  7. Almanya
  8. Gaziantep
  9. İran
  10. İtalya
  11. Belçika
  12. İsrail
  13. Ab
  14. Arabistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı
    1. Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar..
    2. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    3. Başkan Kale sözünü tuttu
    4. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    5. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    6. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    7. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    8. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    9. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    10. 700 balya saman kül oldu
    11. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    12. İki üniversite mezunu engelli..
    13. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    14. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    15. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    16. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    17. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    18. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    19. Hastane otoparkı asfaltlandı
    20. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var