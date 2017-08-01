Güneydoğu’dan dev ihracat

GAİB Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, temmuz ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, her ay artan ihracat verilerinin bu şekilde devam etmesi için daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini belirtti. İhracatçıların sadece ticaret yapmadığını vurgulayan Çıkmaz, "Dünyanın farklı bölgelerine ürün gönderen ihracatçılarımız aynı zamanda birer gönüllü elçidir. Hem ülkesini ve şehrini hem de ürünlerinin tanıtımını yapan işadamlarımız bu şekilde ülke tanıtımına ve ihracatına katkı sunuyor. Türkiye’nin hem tanıtımını hem de ticaretini artırmanın yolu daha fazla ihracatla mümkündür. İhracatı artırmak için daha çok tanıtım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bölgenin İhracatı artmaya devam ediyor

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük artışla 4 milyar 525 milyon 807 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını belirten Çıkmaz, "Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adına da 231 milyon 251 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 1,6’lık artışla 4 milyar 757 milyon 58 bin dolar oldu" dedi.

"Güneydoğu’nun ihracatında Ortadoğu ülkeleri ilk sırada"

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığını vurgulayan Çıkmaz, "Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,2 payla ilk sırada yer almaktadır. AB ülkeleri yüzde 18,3 ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,6 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölge ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir" şeklinde konuştu.

İhracatta öne çıkan ürünlere de değinen Çıkmaz, halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarlarının bölgeden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğunu ifade etti.

"Gaziantep 5’inci il"

Çıkmaz, bölgenin "lokomotif ili" Gaziantep’in bu yılın ocak-temmuz döneminde 3 milyar 662 milyon 543 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini koruduğunu kaydetti. Çıkmaz, Gaziantep’ten ihraç edilen ürünlerin de hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu sözlerine ekledi.