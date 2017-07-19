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Güneydoğu’dan 184 ülkeye ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, bölge ihracatında artış yaşandığına dikkati çekerek, yılın ilk altı ayında bölgeden 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:10
Güneydoğu’dan 184 ülkeye ihracat

Güneydoğulu ihracatçı, ihracat mesaisini artırdı. GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, bölgeden 2017 yılının ilk altı ayında 3 milyar 939 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 54,1 payla ilk sırada yer aldığını belirten Çıkmaz, “AB ülkeleri 18,3 payla ikinci, Afrika ülkeleri de yüzde 10,7 ile üçüncü sırada yer almakta. Bu süreçte toplam 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

KGF önümüzü açar

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyet’in yaptığı ziyarette konuşan Çıkmaz, KGF’nin devreye girmesiyle birlikte bütün sektörlerde önemli bir rahatlama yaşandığını, söyledi. İsmet Gergerli ise ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ülke ekonomisi için önemine değinerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep’in bu gelişmelerde önemli paya sahip olduğunu ifade etti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:10
  1. İngiltere
  2. Afrika
  3. Suriye
  4. Almanya
  5. Gaziantep
  6. İran
  7. İtalya
  8. Belçika
  9. İsrail
  10. Arabistan
  11. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  12. Gerger
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