Güneydoğu'daki çocuklara Kur'an-ı Kerim sevdiriliyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yaz Kur'an kursları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ilgi gördü. "Kur'an ayında Kur'an ile buluşalım" temasıyla 12 Haziran'da düzenlenen, 18 Ağustos'a kadar devam edecek yaz Kur'an kursları bölgede yoğun katılımla devam ediyor.

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Elazığ'da 170 bini aşkın çocuk yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için camilere ve kurslara gidiyor. İl Müftü Vekili Abdullah Işık, yaptığı açıklamada, çocukların kurslarda Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgileri de öğrendiğini söyledi.

Batman

Batman’da bin noktada açılan Kur'an kurslarına 22 bin öğrenci katılıyor. Çocukların küçük yaşta camiye alıştırılmasının önemine işaret eden Erhan, "Eğitim öğretim çağında küçük yaştaki çocuklarımızın camiye ve Kur'an kursuna gelmelerini önemsiyoruz. Bu çocuklarımızla camilerimiz adeta çiçek açmış durumda. Küçük yaşlarda öğrenilen yazılar kayalar üzerine kazılan yazılar gibidir, asla zihinden çıkmaz." dedi.

Mardin

Kent genelinde binin üzerinde açılan kursta yaklaşık 35 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kursa katılan çocuklara uygulamalı namaz ile ibadet, siyer, fıkıh ve ahlak konularında eğitim veriliyor.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, küçüklüğünde camiye gelen çocukların büyüdüğünde de camiye gelmeyi sürdüreceğini belirtti.

Siirt

Siirt'te düzenlenen kurslara 12 bin 488 çocuk devam ediyor. İl Müftüsü Faruk Arvas, cami ve Kur'an kurslarında öğrencilere dini bilgilerin de verildiğini vurgulayarak, "İlimizde 86 merkez ve 21 köy olmak üzere 107 camimizde şu anda yaz kursları başlamış durumda. Kent merkezinde 5 bin 707 öğrenci cami ve Kur'an kurslarımızda eğitim görüyor. İl genelinde ise 12 bin 488 öğrenci kurslara devam ediyor." diye konuştu.

Şırnak

PKK'lı teröristlerin "karargah" gibi kullanarak tahrip ettiği 101 camiden 76'sının onarımının ardından yeniden ibadete açıldığı ilde, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle çocuklar Kur'an ile buluştu. İl genelinde Şırnak'ta 523 cami ve 163 Kur'an kursunda 19 bin 323 öğrenci eğitim alıyor.

Elazığ

Elazığ'da 786 noktada devam eden kurslara 18 bin 724 öğrenci katılıyor. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, yaz Kur'an kurslarının çok sayıda öğrencinin katılımıyla büyük coşku ile sürdüğünü söyledi.