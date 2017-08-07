Güneydoğu resmen şaha kalktı

Terör örgütü PKK'nın 'sözde özerklik' ilanı nedeniyle kentlerin harabeye döndüğü Güneydoğu Anadolu, devletin yatırımları ile yeniden şaha kalktı. Hendek ve barikatlardan dolayı büyük yıkımların yaşandığı Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Silopi illeri ile Mardin'in Nusaybin ile Hakkâri'nin Yüksekova ilçeleri, yeni bir çehreye büründü. Belediyelere yapılan görevlendirme sonucu başkanlık koltuğuna oturan kayyumların, devlet kurumlarıyla işbirliği için çalışması sayesinde yıllardır hizmetten yoksun olan il ve ilçeler, modern bir görüntüye kavuştu.



EV, YOL, HASTANE...

Güneydoğu'da, bir taraftan TOKİ (Toplu Konut İdaresi) evleri yıkılan vatandaşlara yeni konutlar yaparken bir taraftan da modern havaalanları, konutlar, okullar ve hastaneler inşa ediliyor. Terör olayları sırasında zarar gören alt ve üst yapılar yeniden inşa ediliyor Şehirlerde yaşanan su sıkıntıları yeni sondajlarla giderilirken, park ve bahçeler ışıklandırılıyor.



CİZRE...

Terör örgütünün hendek ve özerklik ilanı nedeniyle en büyük yıkımı Şırnak ve Cizre yaşadı. Belediye, DSİ ve karayollarının ortak projeleriyle Cizre, daha modern, daha yeşil ve daha temiz bir ilçe durumuna geldi. Cizre Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ve Cizre Belediyesi'nin Dicle Kalkınma Ajansı desteği ile oluşturduğu Sur Dibi Aile Parkı inşaat faaliyetleri tamamlandı. Tarihi Cizre surlarına yakın, Dicle Nehri kenarındaki boş arazide bir park oluşturuldu. TOKİ 3 ayrı yerde, evleri yıkılan vatandaşlar için yeni konutlar yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından toplam 3 bin 133 konut ile 192 iş yeri terörden zarar gören Cizrelilere teslim edilecek.

ŞIRNAK

Terör örgütünün hendekleri nedeniyle 6 mahallesi tamamen yıkılan, sokakları harabeye dönen ve alt yapısı çöken Şırnak DA yeniden ayağa kalktı. Yollar asfaltlandı, kanalizasyonlar yenilendi ve kaldırımlar yapıldı. TOKİ ise, evleri yıkılan vatandaşlara yeni konut yapmaya başlarken, 7 bin 500 konut hızla yükseliyor. Yıl sonuna doğru ilk etap evler teslim edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, İl Özel İdaresi'nin desteğiyle yapımına 2012'de başlanan Şırnak- Van karayolundaki çalışmalar sürüyor. Şu an 8 saat süren ulaşımı 3 saate düşürecek 213 kilometrelik yolun inşasıyla, İran, Irak ve Suriye arasındaki ticari yolların bağlantısı da kısalmış olacak.

HAKKÂRİ

Hakkâri ve Yüksekova'da hayata geçirilen projeler sayesinde büyük büyür bir değişim yaşandı. Bir dönem terörün kol gezdiği ve operasyonlar nedeniyle yasaklı bölge olan 3.000 rakımlı Golan Yaylası'nda su kaynakları için çalışmalar başladı. İçme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj hattı, dere ıslahı, park ve çevre düzenleme projeleri ile kente önemli altyapı ve üstyapı hizmetleri kazandırıldı. Kentte yeni sondaj kuyuları açıldı, caddeler asfaltlandı.

NUSAYBİN

Hendekler nedeniyle büyük bir yıkımın yaşandığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Zeynel Abidin Camisi ile Külliyesi'nde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Terörden dolayı yıkılan evlerin yerine TOKİ tarafından Dicle ve Yenişehir mahallelerinde yeni konutlar yapılıyor. Konutların birinci etabı aralık ayında teslim edilecek.

DİYARBAKIR'A 5 MİLYON KAPASİTELİ YENİ TERMİNAL

Terör örgütünün yıllarca yapımını engellemeye çalıştığı Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı ile Diyarbakır'da yeni yapılan terminal binası modern görünümü ile göz dolduruyor. Özellikle Yüksekova ve Şırnak havaalanı bölge halkı için büyük ve bir o kadar önemli yatırım oldu. Vatandaşlar artık büyükşehirlere gitmek için kilometrelerce yol kat edip çevre illerin havaalanlarını kullanmak zorunda kalmıyor. Diyarbakır'a yapılan yeni terminal binası ile yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine ulaşırken, sivil toplum kuruluşları havaalanının Avrupa'ya direk uçuşlar için yurtdışı seferlerinin de açılmasını bekliyor.