Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı

Çıkmaz, Güneydoğu’dan bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ihracata ilişkin, bölge işadamlarının büyük fedakarlıklarla ihracata katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Bölge insanın gözünün "kara" olduğunu, hedeflediği işte sonuca ulaşmak için büyük emekler verdiğine dikkati çeken Çıkmaz, "Son 10 yılın ihracatına baktığımızda alınan sonuçlar emeklerin boşa gitmediğini göstermektedir. 10 yıl önce sene boyunca yaptığımız ihracat rakamlarına bugün 3-4 ayda ulaşabiliyoruz. Bu da ihracatta katedilen mesafeyi göstermektedir. İhracatçılarımız bu zaman zarfında sürekli kendilerini yeniledi. Hem işlerine hem çalışanlarına hem de kendilerine yatırım yaptı, yapmaya da devam ediyor" dedi.

Çıkmaz, son yıllarda Türk menşeili ürünlerin güvenilen markalar olduğunu vurgulayarak, "Bugün dünyanın farklı noktalarında öne çıkan Türk marklarının varlığı bizleri mutlu ediyor. Elimizden geldiğince bu markaları artırmalıyız" şeklinde konuştu.

"İhracat liginin kahramanlarını kutluyorum"

Bölge ihracat rakamlarına değinen Çıkmaz,

bu yılın ilk yarısında ihracatı önemli yerlere taşıyan işadamlarının ülke tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Çıkmaz, İhracat liginin kahramanlarını kutladığını söyledi.

Bölgeden ilk 6 ayda 3 milyar 939 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Çıkmaz, diğer birlikler adına gerçekleştirilen ihracat kaydıyla da bölge ihracatının 4 milyar 139 milyon 973 bin dolara ulaştığını kaydetti.

"Ortadoğu ilk sırada"

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 54,1 payla ilk sırada yer aldığını anlatan Çıkmaz, "İhracatta AB ülkeleri ülkeleri 18,3 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,7 ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 184 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir."

Bölgenin öne çıkan ihraç kalemlerine de değinen Çıkmaz, halı, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarlarının bölgenin en çok ihracat gerçekleştirdiği ürünler olduğuna dikkati çekti" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep 5’incilik unvanını koruyor"

Bölgenin lokomotif ili Gaziantep’in yüz ağartmaya devam ettiğinin altını çizen Çıkmaz, 1 yıldan beri ihracat sıralamasında 5’inci olan kentin bu başarısıyla ülke ihracatına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Haziran ayında ihracat sıralamasında 6’ncı kent olmasına rağmen Gaziantep’in yıl ortalamasında en çok ihracat yapan beşinci il konumunu koruduğuna değinen Çıkmaz, "Gaziantep ilk 6 ayda 3 milyar 187 milyon 134 bin dolarla Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci kenti olmuştur" diye konuştu.