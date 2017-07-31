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Güneydoğu gazisinden Başkan Cabbar’a ziyaret

Güneydoğu Gazisi Rasim Özbek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
Güneydoğu gazisinden Başkan Cabbar’a ziyaret

Halen tedavi görmekte olan güneydoğu gazimiz Rasim Özbek Başkan Cabbar’la birlikte hasbihal etti. Rasim Özbek, “Devletimiz ve sizin gibi kıymetli yöneticilerimizin desteği bize güç veriyor. Allah razı olsun” diyerek duygularını ifade etti. Gazimizle yakından ilgilenerek sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Cabbar, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, sizlere de acil şifalar versin. Develi Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” şeklinde moral verdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
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