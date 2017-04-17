Güneydoğu AK Parti'ye doping oldu

AK Parti ve MHP bloğunun 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy toplamına göre referandumdaki 'Evet' cephesinin değişimine bakıldığında, en çok artış yaşanan iller arasında kayyum atanan Hakkari, Şırnak, Ağrı, Mardin, Van, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ‘hayır’ oyları daha yüksek çıkarken, 1 Kasım seçimlerinde oy dağılımına göre HDP’nin güçlü olduğu illerde ‘evet’ oyundaki artış dikkat çekti. Bu durum bölgede AK Parti’ye destek olarak değerlendirildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 9 ilden 5’i ‘hayır’ derken Gaziantep, Şanlıurfa gibi büyük nüfuslu kentler ‘evet’e destek verdi. Bölgede katılım yüzde 83 olarak belirlendi. Gaziantep’te ‘evet’i destekleyen AK Parti ve MHP’nin 1 Kasım’daki oy oranı yüzde 71.2 olurken, referandumda ‘evet’ oyları 62.46 olarak sandığa yansıdı. Gaziantep’te AK Parti ve MHP, 8.74 puanlık fire verdi. Diyarbakır’da HDP ve CHP’nin 1 Kasım’da yüzde 74.4 olan oy oranına karşılık referandumda ‘hayır’ oyu yüzde 67.58 oldu. Şanlıurfa’da AK Parti ve MHP’nin 1 Kasım’da aldığı oy toplam 67.4 olurken, referandumda bu ilden ‘evet’e destek 3.4 puan artarak yüzde 70.8 oldu.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERDE AK PARTİ'YE OY ARTIŞI

2017 referandum sonuçlarının netleşmesiyle birlikte kayyum atanan belediyelerdeki oy oranları da belli oldu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'ne göre kayyum atanan illerdeki oy oranlarının değişimi dikkat çekti.

Kayyum atanan illerde 'hayır' tercihi çoğunlukta olsa da, Kasım 2015 seçimlerine göre oylarda azalma yaşandığı görüldü.

AK Parti ve MHP bloğunun 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy toplamına göre referandumdaki 'Evet' cephesinin değişimine bakıldığında, en çok artış yaşanan iller arasında kayyum atanan Hakkari, Şırnak, Ağrı, Mardin, Van, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli de yer aldı.

Referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların önemine ayrıca vurgu yaparak, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemizde yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır." diye konuştu.

Kayyum atanan belediyelerdeki 'evet' ve 'hayır' oy oranları şu şekilde:

BATMAN EVET: %36,48 HAYIR: % 63,52



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: % 68.15 HDP, % 28.38 AK PARTİ



HAKKARİ EVET: 32,53 HAYIR: 67,47 1



KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %83.71 HDP, %12.62 AK PARTİ



DİYARBAKIR EVET: 32,42 HAYIR: 67,58



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %72.79 HDP, %21.37 AK PARTİ



MARDİN EVET: 40,96 HAYIR: 59,04



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68.36 HDP, %28.52 AK PARTİ



ŞIRNAK EVET: 28,41 HAYIR: 71,59



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %85.53 HDP, %11.11 AK PARTİ



VAN EVET: 42,80 HAYIR: 57,20



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %65.53 HDP, %30.03 AK PARTİ



TUNCELİ EVET: 19,58 HAYIR: 80,42



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %55.85 HDP, %28.23 CHP, %11.69 AK PARTİ



SİİRT EVET: 47,93 HAYIR: 52,07



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %58.28 HDP, %36.67 AK PARTİ



AĞRI EVET: %43,06 HAYIR: %56,94



1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68,14 HDP, %26,93 AK PARTİ