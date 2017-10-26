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Güney Koreli teknoloji devine Türk şirketler de talip olabilir

Güney Kore’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri Dongbu Daewoo Türk firmaların talip olduğu iddia edildi.

26 Ekim 2017 Perşembe 07:54
Güney Koreli teknoloji devine Türk şirketler de talip olabilir

Güney Kore’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri Dongbu Daewoo Electronics beyaz eşya bölümünün bir kısmını satışa çıkardı.

Uzun süredir nakit sıkıntısı yaşanan şirketin satış sürecini başlatmasının ardından 4 ülkenin talip olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak Dongbu Daewoo Electronics ile ilgilenen şirketler açıklanmadı.

TÜRK ŞİRKET DÜNYA DEVİNE TALİP OLDU

Şirket ismi açıklanmazken dev şirkete Meksika, Fransa, İsveç ve Türkiye’den talipler olduğu bildirildi. Dev şirkete Türkiye’den hangi firmanın talip olduğu paylaşılmazken kulislerde iki şirketin ismi ön plana çıkıyor. Vestel ya da Arçelik…

Her ikisini de ortak noktada buluşturan elektrikli eşyadaki üretimi veya reklamlarında markalarla bütünleşen robot kullanmaları kadar Uzakdoğu Asyalı devlere olan ilgisi.

Bilindiği üzere Vestel’in gözü kulağı Japonya’da… Bununla ilgili Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan 21 Ekim’de son açıklamasını yaptı. Toshiba’nın TV ünitesini satın almak için teklifini sunan Vestel, 6 Uzakdoğulu rakibiyle sonucu beklediklerini anlatan Turan Erdoğan, “En geç eylül sonu açıklayacaklardı. Son karar bugün yarın açıklanır“ diyordu.

Bilindiği üzere Arçelik, Çin’de çamaşır makinesi üretimi yapıyor. Satın alma ile girdiği Çin pazarının ardından Pakistanlı Dawlance’ı 243 milyon dolara bünyesine kattılar. Tayland’da 100 milyon dolara fabrika kurdular, Hindistan’da ise Tata ile anlaşıp yeni tesis için anlaşmayı geçtiğimiz aylarda imzaladılar. Ancak Arçelik’in Uzakdoğu Asya pazarına olan ilgisi hiç bitmedi. Hatırlanacağı gibi geçen yıl şubat ayında Arçelik, Japon teknoloji devi Toshiba’nın beyaz eşya birimini satın almak için görüşmelere başladı. Mart ayında görüşmeler sona erdi ve Çinli ev aletleri üreticisi Midea, Arçelik’in talip olduğu Toshiba’nın beyaz eşya birimini, 90 milyon dolara satın aldı. Daha önce de küresel markalarla ilgilendi Arçelik. 2008’de dünyanın en büyük şirketlerinden General Electric’in elektrikli ev aletleri bölümüyle, Arçelik firmasının da ilgilendiği bildirildi. Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan o dönemli açıklamada Meksika merkezli Controladora Mabe ve İsveçli Electrolux şirketinin de ilgili olduğu ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 07:54
  1. arçelik
  2. vestel
  3. Dongbu Daewoo Electronics

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