Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güney Kore'den Kuzey'e görüşme teklifi

Kış Olimpiyat Oyunları'na günler kala düşman kardeşler arasında tansiyon düşüyor, Seul yönetimi Pyongyang'ın uzattığı zeytin dalına yanıt verdi.

02 Ocak 2018 Salı 09:07
Güney Kore'den Kuzey'e görüşme teklifi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında diyalog teklifi ettiği Güney Kore, bugün Pyongyang yönetimine görüşme teklif etti.

Uzatılan zeytin dalına yanıt veren Seul yönetimi, gelecek ay gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesi müzakerelerin yapılabileceğini Kuzey Kore'ye iletti.

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myong-gyon, üst düzey yetkililerin 9 Ocak tarihinde ünlü sınır köyü Panmunjom'da buluşabileceğini söyledi. Cho'ya göre, iki Kore de Şubat ayındaki kış oyunlarına Kuzey'den sporcuların gelmesine odaklanmalı.

Kuze Kore lideri Kim, ABD'ye nükleer tehditler savurduğu yılbaşı konuşmasında Güney Kore'ye zeytin dalı uzatmıştı.

Diyalog kapısının açık olduğunu belirten Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, halkın birliğini göstermek açısından iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı olmasını diliyoruz. İki Kore'den yetkililer, ihtimali (Kuzey Kore'nin katılımı) değerlendirmek üzere acilen buluşabilirler" demişti.

Seul yönetimi, Kim'in sözlerini memnuniyetle karşıladığını dün açıklamıştı.

Güney Kore'nin Pyeongchang kenti, gelecek ay Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:07
  1. ABD
  2. Seul
  3. müzakere
  4. olimpiyat
  5. Pyongyang
  6. Güney Kore
  7. Kuzey Kore
  8. son dakika
  9. Kim Jong Un
  10. son dakika Kış Olimpiyat Oyunları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis'i bekleyen büyük tehlike
    1. Meclis'i bekleyen büyük tehlike
    2. TBMM'yi bekleyen büyük tehlike
    3. AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Katil İsrail gece vakti skandal..
    6. Kadro maratonu başladı
    7. Hamas'tan Abbas'a önemli çağrı: Barışı..
    8. Projelere rekor kaynak
    9. Sondaj gemisi, savaş gemileri..
    10. Ette gümrük vergisi düştü gözler..
    11. Galatasaray'da Ünder harekatı
    12. Yılmaz ailesi gazeteye bu ilanı verdi!..
    13. Güney Kore'den Kuzey'e görüşme teklifi
    14. Topçu: Arvasi’nin Tespitleri Bugün..
    15. Katar’a 5 Milyar dolarlık çıkarma
    16. Gözler iki dev ihalede
    17. Bayrampaşa'da trafik kazası: 4 kişi..
    18. Her şey ayrıntıları ile ortaya çıktı!..
    19. Meteoroloji uyardı! Gece saatlerinde...
    20. İran'da ölü sayısı 13 oldu,..
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'