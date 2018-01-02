Güney Kore'den Kuzey'e görüşme teklifi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında diyalog teklifi ettiği Güney Kore, bugün Pyongyang yönetimine görüşme teklif etti.

Uzatılan zeytin dalına yanıt veren Seul yönetimi, gelecek ay gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesi müzakerelerin yapılabileceğini Kuzey Kore'ye iletti.

Güney Kore Birleştirme Bakanı Cho Myong-gyon, üst düzey yetkililerin 9 Ocak tarihinde ünlü sınır köyü Panmunjom'da buluşabileceğini söyledi. Cho'ya göre, iki Kore de Şubat ayındaki kış oyunlarına Kuzey'den sporcuların gelmesine odaklanmalı.

Kuze Kore lideri Kim, ABD'ye nükleer tehditler savurduğu yılbaşı konuşmasında Güney Kore'ye zeytin dalı uzatmıştı.

Diyalog kapısının açık olduğunu belirten Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, halkın birliğini göstermek açısından iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı olmasını diliyoruz. İki Kore'den yetkililer, ihtimali (Kuzey Kore'nin katılımı) değerlendirmek üzere acilen buluşabilirler" demişti.

Seul yönetimi, Kim'in sözlerini memnuniyetle karşıladığını dün açıklamıştı.

Güney Kore'nin Pyeongchang kenti, gelecek ay Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.