Güney Kore'den Kuzey'e görüşme açıklaması

Güney ve Kuzey Kore sınırındaki eşi benzeri olmayan Panmunjom köyü, bir kez daha tarafların diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Seul yönetimi, son olarak ilk kıtalararası balistik füzesini Temmuz ayı başında deneyen Pyongyang'a askeri konuları 21 Temmuz'da tartışmayı teklif etti.

Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Suh Choo-suk, "Savunma Bakanlığı Kuzey Kore ile 21 Temmuz’da Panmunjom’un kuzey yakasında askeri konularla ilgili görüşme yapmayı arzu ediyor. Amacımız son dönemde artan gerilimi düşürmek" dedi.

Diyalog önerisi, Güney Kore’nin yeni Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’den geldi.

Panmunjom'daki son müzakere, 2015'te gerçekleşmişti.

Eşsiz bir köy: Panmunjom

Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.

Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor. Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.

Köyde sınırı barındıran binaya turistlerin girmesine izin veriliyor. Ancak 'sınır masasını' bekleyen askerlere dokunmak kesinlikle yasak.

Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanının iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.

Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.

İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde.