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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı yeni hamle

Güney Kore, orta menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

23 Haziran 2017 Cuma 17:18
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı yeni hamle

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Park Soo-hyun, güneybatı kıyısındaki askeri üste denenen orta menzilli füzenin hedefini bulduğunu belirtirken, füzenin ne kadar uçtuğuna ve nereye düştüğüne dair bilgi vermedi.

Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de denemeyi izlediğini ifade eden Park, Moon'un buradaki konuşmasında, Kore yarımadasında barışın korunması ve Güney Kore'nin Kuzey'e "ağır basabileceği" bir askeri kabiliyet geliştirmesinin önemini vurguladığını söyledi.

Park, Moon'un Güney Kore halkının, ülkelerinin füze kabiliyetinin Kuzey Kore'ninkinin gerisinde olmadığını gördüğünde gururlu ve kendilerini güvende hissedeceklerini söylediğini aktardı.

Öte yandan Amerikalı yetkililer, Kuzey Kore'nin dün uzun menzilli füze denemeleri kapsamında yeni bir roket motoru denemesi yaptığını duyurmuş ve bu denemenin Kuzey Kore'nin ABD'ye kıtalararası balistik füze motoru denemelerinin bir aşaması olabileceğini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 17:18
  1. KUZEY KORE
  2. GÜNEY KORE
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