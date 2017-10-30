Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Güney Kore ve Japonya da nükleer silahlanmayı düşünüyor''

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Güney Kore ve Japonya'nın da Kuzey Kore tehdidi karşısında nükleer silahlanma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:57
''Güney Kore ve Japonya da nükleer silahlanmayı düşünüyor''

ABD eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger " Kuzey Kore nükleer silah bulundurmaya devam ederse, bu durum Asya'nın geri kalanında da yayılmak zorunda kalacak" diyerek uyardı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Kuzey Kore tarafından yapılacak bir nükleer füze saldırısı tehdidinin giderek arttığını söylemiş, Donald Trump hükümetinin nükleer bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.

Soğuk Savaş döneminde nükleer stratejist olarak çalışmış Kissinger ise "Kuzey Kore nükleer silaha sahip tek Kore olamaz. Güney Kore de yetişmeye çalışıyor. Japonya da boş durmayacak" dedi.

Güney Kore'de nüfusun yüzde 60'ı nükleer silahlanmayı desteklerken, Japonya'da son parlamento seçimlerinde üçte ikilik çoğunluk kazanan Başbakan Shinzo Abe Kuzey Kore tehdidine karşı askeri gücünü artırmak için savaş sonrası anayasayı değiştirmeyi umuyor. Japonya'da nükleer silahlara halkın desteği az olsa da Kuzey ve Güney Kore'nin silahlanması bu durumu değiştirebilir.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:57
  1. ABD
  2. Güney Kore
  3. Henry Kissinger
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
    1. Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren..
    2. Polonya’da bir bıçaklı saldırgan..
    3. Balıkesir Belediye Başkanı istifa etti
    4. Cinayet anı kameraya böyle yansıdı
    5. İspanya’da birlik yanlıların gösterisi..
    6. AK Partili belediye 'İyi Parti'ye dava..
    7. ABD’de uçakta yangın paniği
    8. Binlerce kişi aile mezarlıklarını ev..
    9. Açığa alınan polis memuruna ikinci zulüm
    10. Cam filmi yasaklandı… En çok onlara..
    11. Papa heykelinin haçı kaldırılıyor
    12. O ülkede "Türk Filmleri Haftası"..
    13. Yapay zeka ile bir saniyeden kısa..
    14. O ülkede Türk Demokratik Partisi bir..
    15. Taşkent metro hattının inşasına başlandı
    16. Trabzonspor'un eski hocası..
    17. Teslim ol çağrısına uydu, yüzünü..
    18. Sigara içmeyen çalışanlara fazladan..
    19. ÖSO komutanı açıkladı: Türkiye oraya...
    20. Katar Emiri: Bir metre yaklaşana on..
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar