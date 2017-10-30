''Güney Kore ve Japonya da nükleer silahlanmayı düşünüyor''

ABD eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger " Kuzey Kore nükleer silah bulundurmaya devam ederse, bu durum Asya'nın geri kalanında da yayılmak zorunda kalacak" diyerek uyardı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Kuzey Kore tarafından yapılacak bir nükleer füze saldırısı tehdidinin giderek arttığını söylemiş, Donald Trump hükümetinin nükleer bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.

Soğuk Savaş döneminde nükleer stratejist olarak çalışmış Kissinger ise "Kuzey Kore nükleer silaha sahip tek Kore olamaz. Güney Kore de yetişmeye çalışıyor. Japonya da boş durmayacak" dedi.

Güney Kore'de nüfusun yüzde 60'ı nükleer silahlanmayı desteklerken, Japonya'da son parlamento seçimlerinde üçte ikilik çoğunluk kazanan Başbakan Shinzo Abe Kuzey Kore tehdidine karşı askeri gücünü artırmak için savaş sonrası anayasayı değiştirmeyi umuyor. Japonya'da nükleer silahlara halkın desteği az olsa da Kuzey ve Güney Kore'nin silahlanması bu durumu değiştirebilir.