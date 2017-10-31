Güney Kore ve Çin'den uzlaşma kararı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarafların ikili ilişkileri ve iş birliğini süratle eski durumuna getirme konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Çin'in THAAD'a halen karşı olduğu kaydedilen açıklamada, iki ülkenin THAAD'a ilişkin meseleleri konuşma konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanlığı ofisi, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in gelecek hafta Vietnam'da düzenlenecek bölgesel liderler zirvesi sonrası görüşeceğini duyurdu.

ABD'nin, THAAD sistemini Güney Kore'ye konuşlandırmasına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyordu. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağı ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunuyor.